Von dpa | 25.02.2022, 14:08 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist am Freitag die erste Lieferung von 309.000 Dosen des neuen Novavax-Impfstoffs eingetroffen. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf dpa-Anfrage. Kreise und kreisfreie Städte vergeben teilweise ab dem heutigen Freitag schon Termine und wollen am Wochenende mit dem Impfen des neuen Wirkstoffs beginnen.