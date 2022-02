Corona-Test FOTO: Kay Nietfeld Politik Nordrhein-Westfalens Corona-Inzidenz sinkt auf 1076,5 Von dpa | 28.02.2022, 10:20 Uhr | Update vor 48 Min.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Die Pandemie-Kennziffer lag am Montagmorgen bei 1076,5, wie das Robert Koch-Institut auf seiner Webseite angab. Am Sonntag hatte der Wert noch 1087,3 betragen und am Montag vor einer Woche 1249,9. Zuletzt meldeten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter 9123 Corona-Fälle binnen 24 Stunden, sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Corona kamen hinzu.