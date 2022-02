Franz-Robert Liskow FOTO: Jens Büttner Politik Nordost-CDU fordert Konsequenzen auf russische Aggression Von dpa | 24.02.2022, 11:52 Uhr | Update vor 2 Std.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern fordert nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entschiedenes Handeln und rasche Hilfe für die Ukraine. „Vom Bund erwarte ich den endgültigen Stopp von Nord Stream 2 und vom Land eine vollständige Abwicklung der Klimaschutzstiftung“, erklärte am Donnerstag der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow. Die 20 Millionen Euro, die Mecklenburg-Vorpommern von der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 für die Stiftung bekommen habe, „sollten schleunigst für humanitäre Zwecke in der Ukraine eingesetzt werden“, verlangte Liskow.