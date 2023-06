Russisches Schiff kurz vor Nord-Stream-Explosion nahe Tatort Foto: ESA up-down up-down Ostsee-Gas-Pipeline Nord-Stream-Explosion: Neue Spur führt nach Brandenburg Von dpa | 02.06.2023, 09:50 Uhr | Update vor 9 Min.

Bei den Ermittlungen zu Explosionen an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und 2 hat es bereits Ende Mai eine Durchsuchung in einer Wohnung in Brandenburg gegeben. Was davon bekannt ist.