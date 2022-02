Nord Stream 2 - Bundesregierung stoppt Zertifizierung FOTO: Stefan Sauer Politik Nord Stream: Arbeitsstop für finanzierte Klimastiftung Von dpa | 22.02.2022, 14:53 Uhr | Update vor 6 Std.

Mecklenburg-Vorpommern trägt den Sanktionskurs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Russland mit und hat die vom Gasleitungsprojekt Nord Stream finanzierte „Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern“ gebeten, ihre Arbeit vorerst ruhen zu lassen. Am Dienstagabend werde die Landesregierung erneut zusammentreten, um über die weitere Entwicklung zu beraten, sagte Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin nach einer Kabinettssitzung.