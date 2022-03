Aminata Touré FOTO: Markus Scholz Landtag Nord-Grüne starten in den Wahlkampf Von dpa | 12.03.2022, 01:49 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Grünen in Schleswig-Holstein starten am Samstag (11.00 Uhr) offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl im Mai. In Flensburg will das Spitzenduo Monika Heinold und Aminata Touré gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einem öffentlichen Podiumsgespräch über landespolitische Themen diskutieren. Ein besonderer Schwerpunkt wird zudem auf den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und deren Auswirkungen für Europa, Deutschland und Schleswig-Holstein liegen. Im Anschluss an die Debatte haben die Zuschauer die Möglichkeit Fragen zu stellen.