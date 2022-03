Landesparteitag FDP Schleswig-Holstein FOTO: Axel Heimken Wahlen Nord-FDP setzt im Wahlkampf auf Innovation und Dynamik Von dpa | 13.03.2022, 11:42 Uhr | Update vor 1 Std.

Die FDP will im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf die Themen Innovation, Dynamik und Modernität in den Vordergrund rücken. Deshalb sei Bildung der wichtigste Teil des Wahlprogramms, kündigte Spitzenkandidat Bernd Buchholz am Sonntag auf einem Parteitag in Neumünster an.