Friedrich Merz (CDU) FOTO: Carsten Koall Landtagswahl Nord-CDU startet mit Merz Wahlkampf in Schleswig-Holstein Von dpa | 18.03.2022, 03:05 Uhr | Update vor 2 Std.

Mit prominenter Unterstützung will die Nord-CDU am Freitagabend (18.00 Uhr) in Neumünster den Wahlkampf in Schleswig-Holstein eröffnen. Neben Ministerpräsident Daniel Günther wird dazu in den Holstenhallen auch der Bundesvorsitzende Friedrich Merz erwartet. Nach CDU-Angaben haben sich für die parteiinterne Veranstaltung etwa 370 Mitglieder angemeldet.