Migration Noch rund 1100 Ukraine-Flüchtlinge in Notunterkünften in MV 01.04.2022, 12:41 Uhr

Die akute Flüchtlingssituation scheint sich in Mecklenburg-Vorpommern etwas zu entspannen. Nach Angaben von Innenminister Christian Pegel (SPD) vom Freitag sind derzeit noch rund 1100 Menschen in Notunterkünften - wie Sport- oder Messehallen - untergebracht. Etwa 6200 wohnten in dauerhaft nutzbaren Unterkünften, sagte Pegel am Freitag nach der jüngsten Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung am Freitag. Weitere Wohnungen würden hergerichtet.