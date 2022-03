Türkei FOTO: Emrah Gurel Politik Noch mal miteinander reden Von dpa | 29.03.2022, 16:09 Uhr | Update vor 25 Min.

Schon seit länger als einen Monat wird in der Ukraine gekämpft. Russische Soldaten haben das Land angegriffen. Die Ukrainer verteidigen sich. Aber gibt auch den Versuch, diesen Krieg mit Gesprächen zu beenden. Am Dienstag trafen sich Gruppen aus Russland und der Ukraine in der türkischen Stadt Istanbul, um nochmals miteinander zu reden.