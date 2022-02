Olaf Lies FOTO: Hauke-Christian Dittrich Politik Niedersachsen unterstützt Importpläne für Flüssigerdgas Von dpa | 24.02.2022, 14:02 Uhr | Update vor 2 Std.

Niedersachsens Landesregierung will die Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland mit Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) verringern. „Das Land Niedersachsen wird natürlich selber keine Terminals bauen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag im Landtag in Hannover. „Aber wir werden gemeinsam mit Investoren die Voraussetzungen für eine größere Unabhängigkeit Niedersachsens und Deutschlands von russischem Gas schaffen müssen. Ohne das wird es nicht gehen.“