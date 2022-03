Bernd Althusmann FOTO: Moritz Frankenberg Landesregierung Niedersachsen richtet Ukraine-Krisenstab ein Von dpa | 08.03.2022, 15:05 Uhr | Update vor 2 Std.

Niedersachsens Landesregierung will den Umgang mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in einem Krisenstab bündeln. Das hat eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover bestätigt. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Demnach soll der Krisenstab die Arbeit der betroffenen Resorts wie Innen-, Wirtschafts- oder Umweltministerium koordinieren.