Landesparteitag FDP FOTO: Nicolas Armer Landesparteitag Niedersachsen-FDP wählt Vorstand Von dpa | 26.03.2022, 04:05 Uhr | Update vor 36 Min.

Niedersachsens FDP wählt beim Landesparteitag am Samstag (10.00 Uhr) in Hildesheim den Landesvorstand. Nach Angaben eines Sprechers treten alle Vorstandsmitglieder erneut an - bis kurz vor Beginn des Parteitages waren keine weiteren Kandidaten bekannt. Somit gilt die Wiederwahl als Formsache. Stefan Birkner ist bereits seit 2011 Landesvorsitzender der FDP.