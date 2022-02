Schule FOTO: Christoph Schmidt Politik Niedersachsen: Elternabende und Schulfahrten wieder möglich Von dpa | 25.02.2022, 15:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Durch gelockerte Corona-Regeln sind ab sofort wieder Elternabende in Niedersachsen möglich. Voraussetzung sei die 3G-Regel, teilte das Kultusministerium am Freitag in Hannover mit. Somit müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen das Coronavirus geimpft, von einer Covid-Infektion genesen oder negativ getestet sein. Klassenkonferenzen, Schulvorstandssitzungen oder Tage der offenen Tür sind unter der 3G-Regel demnach ebenfalls wieder möglich.