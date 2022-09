Emscher Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Umwelt Nie mehr „Köttelbecke“: Die Emscher darf wieder Fluss sein Von dpa | 01.09.2022, 19:01 Uhr

Was gnadenloser Umgang mit der Natur bedeutet, ließ sich gut an der Emscher im Ruhrgebiet studieren: Über 170 Jahre lang wurde sie als Abwasserfluss missbraucht. Mehr als 5,5 Milliarden Euro nahm der Staat in die Hand, um das zu ändern.