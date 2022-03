Franz-Robert Liskow FOTO: Bernd Wüstneck Landespolitik Neuer Landeschef Liskow: Nordost-CDU in Erfolgsspur bringen Von dpa | 26.03.2022, 14:47 Uhr | Update vor 40 Min.

Der neue CDU-Landeschef Franz-Robert Liskow hat eigene Fehler der CDU als wesentlichen Grund für die verheerende Niederlage bei der Landtagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern eingeräumt, seine Partei zugleich aber zu einem beherzten Neustart aufgefordert. „Wir sind zu keinem Zeitpunkt mit unseren Botschaften bei den Wählerinnen und Wählern angekommen“, konstatierte Liskow am Samstag auf dem Landesparteitag in Güstrow. Der Wahlkampf der Wahlsiegerin SPD sei von großer Begeisterung getragen gewesen, die bei der CDU gefehlt habe.