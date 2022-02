Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Politik Neuer Höchststand bei Neuinfektionen: Inzidenz konstant Von dpa | 22.02.2022, 18:24 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Tages-Höchststand erreicht. Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mit 5504 nachgewiesenen Ansteckungen mehr als 5000 an einem Tag. Zum ersten Mal war diese Marke vor einer Woche mit 5369 überschritten worden.