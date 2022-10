Panzer Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/AP/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Neuen Kriegsfront? Putin stationiert Truppen in Belarus Von dpa | 21.10.2022, 09:15 Uhr

Nach mehreren Niederlagen im Ukraine-Krieg bringt Kremlchef Putin Truppen in Belarus in Stellung. Dadurch gerät Machthaber Lukaschenko, der sich nicht an der Invasion beteiligen will, unter Druck.