Nach Angaben aus Sicherheitskreisen attackierten auch Anwohner im Kairoer Stadtteil Schubra mit Steinen und Stöcken einen Protestmarsch, der von der Muslimbruderschaft organisiert worden war. In der südlichen Provinz Assiut forderten einige Imame die Gläubigen auf, die Übergangsregierung zu unterstützen; andere warfen Armee und Polizei vor, sie hätten «gegen die Legitimität geputscht». An den Protesten der Islamisten beteiligten sich deutlich weniger Menschen als noch vor einer Woche.

Vor dem Justizpalast in Kairo hielten junge Angehörige von Revolutionsgruppen Plakate mit der Aufschrift «Nieder mit Husni Mubarak» hoch. Sie protestierten damit gegen die Entlassung des früheren Präsidenten aus dem Gefängnis. Mubarak war am Vortag aus der Haft entlassen und in ein Militärkrankenhaus gebracht worden. Dort steht er jetzt unter Arrest. An dem Protest beteiligten sich nur einige Dutzend Menschen.

Eine ursprünglich geplante größere Kundgebung der Jugendbewegung 6. April war mit der Begründung abgesagt worden, man wolle nicht gleichzeitig mit den Anhängern des Anfang Juli gestürzten und inhaftierten Präsidenten Mohammed Mursi demonstrieren. Das Militär hatte den Islamisten nach Massendemonstrationen abgesetzt.

Der ehemalige Langzeitherrscher Mubarak muss sich vor Gericht wegen der Tötung von mehr als 800 Demonstranten Anfang 2011 verantworten. Der Prozess wird an diesem Sonntag fortgesetzt. Am gleichen Tag beginnt außerdem der Prozess gegen das Oberhaupt der Muslimbrüder, Mohammed Badie, dem unter anderem Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen wird.

Die Kairoer Tageszeitung «Al-Masry Al-Youm» berichtete am Freitag, Mubaraks noch inhaftierte Söhne Alaa und Gamal hätten dem Vater zu seiner Haftentlassung gratuliert. Mubarak habe daraufhin gesagt, seine Freude werde erst nach einem Freispruch komplett sein. Der Ex-Präsident habe gesundheitlich einen guten Eindruck gemacht und sich ohne Rollstuhl fortbewegt. Eine Gruppe von Anhängern schickte am Freitag 35 Blumensträuße in sein Krankenzimmer.