Justiz Neue Termine am NRW-Verfassungsgerichtshof Von dpa | 22.03.2022, 17:45 Uhr

Die am 22. März am Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen abgesagten Termine sollen am 4. April nachgeholt werden. Das teilte der Gerichtshof am Dienstag in Münster mit. Wegen Corona-Infektionen im Kreis der Richter waren eine Urteilsverkündung und eine mündliche Verhandlung verschoben worden.