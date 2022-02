Stolpersteine erinnern an jüdische Familie Stern FOTO: Julian Stratenschulte Politik Neue Stolpersteine erinnern an jüdische Familie Stern Von dpa | 22.02.2022, 14:31 Uhr | Update vor 6 Std.

An die von den Nazis getöteten Eltern und Geschwister des Literaturwissenschaftlers Guy Stern erinnern seit Dienstag neue Stolpersteine in Hildesheim. Die Messingtafeln mit den Namen der Ermordeten wurden in den Gehweg vor der letzten Adresse der Familie eingelassen. Guy Stern - damals noch Günther Stern - konnte als einziger seiner engsten Angehörigen im Alter von 15 Jahren in die USA fliehen, auch für ihn gibt es jetzt einen Stein.