Beschädigte Verklärungskathedrale Foto: Jae C. Hong/AP/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Neue russische Angriffe auf Odessa: Ein Toter und Verletzte Von dpa | 23.07.2023, 14:10 Uhr

Wieder greift Russland mit Raketen und Marschflugkörpern Odessa an. Mindestens ein Mensch stirbt, mehrere werden verletzt. In der Stadt am Schwarzen Meer entstehen schwere Schäden.