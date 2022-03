Corona-Impfaktion in Rostock FOTO: Bernd Wüstneck Mecklenburg-vorpommern Neue Prioritäten: Bundeswehr fährt Corona-Hilfe in MV zurück Von dpa | 04.03.2022, 07:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Russlands Einmarsch in die Ukraine fordert auch die Bundeswehr, denn die Nato verstärkt ihre Truppen an der Ostflanke. Die Corona-Hilfseinsätze in den Kommunen sollen deshalb zurückgefahren werden.