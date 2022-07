Streik gegen Pflegenotstand in NRW FOTO: dpa/Christian Knieps up-down up-down Prekäre Arbeitsbedingungen Lauterbach sagt Pflegenotstand den Kampf an – mit neuem Instrument Von Tobias Schmidt | 07.07.2022, 15:53 Uhr

Was tun gegen den Pflegenotstand? Seit Jahren klagen Fachkräfte über Überlastung und Dauerstress. In NRW wird deswegen gestreikt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will das Problem jetzt lösen. Was ist von den Plänen zu halten?