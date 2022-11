Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält sich derzeit in Singapur auf. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down Ukraine-Krieg und Klimawandel Neue Handelspolitik: So will sich Habeck weniger abhängig von China machen Von dpa | 12.11.2022, 17:40 Uhr

Angesichts des Ukraine-Krieges und der Klimakrise will Deutschland seine Handelspolitik neu ausrichten. Die Regierung sucht auch in Asien neue Partner – und will so weniger abhängig von China sein. Die Wirtschaft spricht von der Formel „China plus X“.