Laut einer Umfrage halten 57 Prozent die AfD für „rechtsextrem“. Foto: dpa/Swen Pförtner up-down up-down Neue Umfrage „Partei der Mitte“? Von wegen: Mehrheit hält AfD für rechtsextrem Von dpa | 21.07.2023, 07:08 Uhr

Die AfD stellt in einer Woche ihre Kandidaten für die Europawahl auf. Der Optimismus in der Parteispitze ist groß. Als eine „Partei der Mitte“ nimmt man sie in der Bevölkerung aber kaum wahr.