Protest gegen Russlands Krieg FOTO: STRINGER Ukraine-Krieg Nawalny-Team ruft russische Frauen zu Protesten auf Von dpa | 07.03.2022, 13:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Der berühmteste russische Oppositionelle sitzt in Haft. Doch das Team von Alexej Nawalny ruft zu weiteren Protesten gegen den Angriffskrieg in der Ukraine auf - am Internationalen Frauentag.