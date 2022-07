Neun Monate unter Betrugsverdacht, dann der Entzug des Doktortitels – zuletzt war Schavan nervlich am Ende, Der Vorwurf der Abkupferei habe sie ins Mark getroffen, bekannte sie. Die 57-Jährige wirkte bei der Bekanntgabe ihres Rücktritts jedoch gefasst, und souverän.. Es seien alles nur Flüchtigkeitsfehler gewesen, mit dieser schludrigen Verteidigung konnte sie nicht bestehen. Dazu hielt das Netzwerk nicht, das die Politikerin in den letzten Monaten in der wissenschaftlichen Welt noch enger geknüpft hatte. Im Gegenteil: Es machte eher einen ungünstigen Eindruck, dass die Profiteure von Schavans Förderpolitik sich so für ihre Protektorin ins Zeug legten.

Am Ende war die öffentliche Debatte so aufgeheizt und die Unerbittlichkeit so groß, dass die Prüfer der Universität Düsseldorf gar nicht anders konnten, als für die 33 Jahre zurückliegenden Fehler der Doktorandin Schavan die Höchststrafe zu verhängen und den Dr.phil. zu kassieren.

Aber auch die Universität Düsseldorf steht als Verliererin da. Der Vorwurf, dass die Promotion schlecht betreut wurde, ist nicht widerlegt. Die Ex-Ministerin hat nun die Chance, um ihre Reputation als Wissenschaftlerin zu kämpfen – jenseits von politischem wie moralischem Eifer.

Ihre Nachfolge wird Johanna Wanka antreten - die Mathematikerin hat als niedersächsische Wissenschaftsministerin durch excellente Arbeit überzeugt und kennt sich in der ost- und westdeutschen Hochschullandschaft bestens aus. Wankas Nominierung erspart Kanzlerin Merkel zudem eine größere Umbildung des Kabinetts: Die 61-Jährige muss nach der schwarz-gelben Niederlage bei der Niedersachsenwahl ihre Arbeit in Hannover am 19. Februar beenden - jetzt hat sie die Chance, ihre Talente in Berlin zu entfalten.