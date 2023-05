Kemal Kilicdaroglu will sich noch nicht geschlagen geben. Archivfoto: Bradley Secker/dpa up-down up-down Stichwahl deutet sich an Herausforderer von Präsident Erdogan: Wer ist Kemal Kilicdaroglu? Von dpa | 07.05.2023, 10:44 Uhr | Update vor 35 Min.

Nach den Wahlen in der Türkei zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu ab. Was macht den Oppositionsführer so beliebt?