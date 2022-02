Fregatte «Bayern» kehrt von ihrem Einsatz im Indopazifik zurück FOTO: Sina Schuldt Politik Fregatte „Bayern“ aus Indopazifik zurück Von dpa | 18.02.2022, 01:50 Uhr | Update vor 7 Std.

Auch der Orkan „Zeynep“ hält die Fregatte „Bayern“ bei ihrer Rückkehr aus dem Indopazifik nicht mehr auf. Trotz Sturm und Wellen legte das Kriegsschiff am Freitag in Wilhelmshaven an. Die Freude ist groß.