Aktivisten haben den Abbau von Braunkohle in Inden am Dienstagmorgen vorerst stillgelegt. Archivfoto: dpa/Roberto Pfeil Gemeinsamer Aktionstag Nach Lützerath-Räumung: Aktivisten protestieren in ganz NRW gegen Braunkohleabbau Von dpa | 17.01.2023, 08:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Lützerath ist geräumt, doch aufgeben wollen die Klimaaktivisten offenbar nicht. Am Dienstag protestierten sie an unterschiedlichen Orten in Nordrhein-Westfalen. Dabei wurden Bagger und Schienen besetzt, aber auch das Innenministerium in Düsseldorf geriet in den Fokus der Kohle-Gegner.