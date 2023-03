In Kreuzberg eskalierte in der Nacht zum Dienstag zu ein Familienstreit. Foto: dpa up-down up-down Mordkommission ermittelt Nach Familienstreit: Angreifer bricht zusammen und stirbt Von dpa | 28.03.2023, 11:08 Uhr

In Berlin kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem ein Mann seine Ehefrau mit einer Machete angegriffen haben soll. Der mutmaßliche Täter verstarb am Tatort. Es ist unklar, ob es sich um einen Tötungsdelikt oder medizinischen Notfall handelt.