Somaia Soroosh hat viele Pläne für ihr Leben in Deutschland. Unter anderem möchte sie sich weiter für die Frauen in Afghanistan einsetzen. FOTO: André Havergo Vergessen Flüchtlinge aus Afghanistan Gastfreundschaft in Kriegszeiten: So lebt sich Somaia Soroosh in Deutschland ein Von Stella Blümke | 18.04.2022, 06:00 Uhr

Noch vor einiger Zeit standen sie im Mittelpunkt - Flüchtlingsfrauen aus Afghanistan. Mit dem Krieg in der Ukraine droht ihr Schicksal nun in Vergessenheit zu geraten. Wir haben eine junge Frau besucht. Somaia Soroosh erzählt, was ihr das Ankommen und Einleben in Deutschland erleichtert hat.