Das Gericht stellte fest, dass die Schläger ihre beiden Opfer «aus purer Lust an der Gewalt» misshandelt hatten, wie der Sprecher des Landgerichts, Tobias Kaehne, nach der Urteilsverkündung in dem nicht öffentlichen Prozess mitteilte. Ein 30-jähriger Maler war schwer verletzt worden. Er lag wochenlang im künstlichen Koma.

Ein gleichaltriger Kollege des Malers kam mit Prellungen davon. Er hatte zunächst aus dem Bahnhof fliehen können, wurde dann aber in der Nähe von den Gewalttätern aufgespürt und ebenfalls geschlagen und getreten. Weitere Misshandlungen verhinderte ein Rocker, der die Angreifer in die Flucht schlug.

Das urpsprünglich angeklagte Motiv Deutschenhass konnte im Prozess nach Angaben des Gerichtssprechers «nicht sicher festgestellt werden». Opferanwalt Christian Joachim zeigte sich dennoch zufrieden. «Das Urteil bedeutet eine psychische Entlastung», sagte der Anwalt.

Die Schüler mit Migrationshintergrund hatten Schläge und Tritte eingeräumt. Tötungsabsichten bestritten sie aber. Das Strafmaß blieb unter der Höchstforderung der Staatsanwaltschaft von knapp acht Jahren Haft. Die Verteidiger hatten zumeist Bewährungsstrafen beantragt. Die Mutter eines 18-Jährigen brach weinend im Gerichtssaal zusammen. Ihr Sohn erhielt wegen weiterer Gewalttaten die höchste strafe von sechs Jahren.

Immer wieder kommt es in Berlin in Bahnhöfen und an Haltestellen zu erschreckenden Gewaltausbrüchen. Bei dem bisher schlimmsten Fall starb ein 23-Jähriger, als er im September in Panik auf der Flucht vor Schlägern vor ein Auto rannte. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Deutschlandweit schockierte in diesem Jahr auch ein Überfall auf einen Installateur im U-Bahnhof Friedrichstraße. Im September wurde ein 18-Jähriger zu zwei Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe verurteilt. Der Gymnasiast war betrunken, als er dem Handwerker mehrmals wuchtig gegen den Kopf trat. Das Opfer überlebte, leidet aber weiter an den psychischen Folgen. Seinen Gewaltausbruch hatte der Sohn aus bürgerlichem Elternhaus nicht erklären können.