In Hamburg mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt FOTO: Marcus Brandt Politik Nabu: Erneut in Hamburg mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt Von dpa | 28.02.2022, 15:50 Uhr | Update vor 1 Std.

In Hamburg sind nach Angaben des Nabu erneut deutlich mehr Bäume gefällt worden, als Nachpflanzungen geplant sind. So seien seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres fast 1000 Straßenbäume der Kettensäge zum Opfer gefallen, teilte die Umweltorganisation am Montag mit. Für etwa ein Viertel von ihnen seien bislang keine Nachpflanzungen vorgesehen. Besonders gravierend ist aus Sicht des Nabu der Verlust von rund 200 besonders alten und damit besonders großen Bäumen.