MV mit zweithöchster Impfquote bei Kleinkindern

Eltern in Mecklenburg-Vorpommern lassen ihre kleinen Kinder nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) nach wie vor überdurchschnittlich impfen. Bis zu ihrem zweiten Geburtstag haben 62,4 Prozent der 2018 geborenen und bei der TK versicherten Kinder alle 13 bis zu diesem Alter empfohlenen Impfungen erhalten, wie die Kasse am Mittwoch in Schwerin mitteilte.