Mutmaßliche IS-Terroristin: Prozess gegen Rückkehrerin Von dpa | 28.03.2022

Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus St. Augustin bei Bonn muss sich von heute (9.30 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verantworten. Der 32-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein.