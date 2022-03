Justitia FOTO: Rolf Vennenbernd Terrorismus Mutmaßliche IS-Rückkehrerin in Hamburg angeklagt Von dpa | 04.03.2022, 11:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin muss sich voraussichtlich bald in Hamburg vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft erhob am dortigen Oberlandesgericht Anklage gegen die Frau, wie die Karlsruher Behörde am Freitag mitteilte. Sie soll ihre beiden minderjährigen Kinder mit nach Syrien genommen haben.