Von dpa | 27.02.2022, 17:02 Uhr

Ein ganzes Orchester spielt auf der Bühne, der große Konzertsaal ist ausverkauft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede. All diese Menschen sind in der Elbphilharmonie in der Stadt Hamburg zusammengekommen, um wohnungslosen Menschen zu helfen.