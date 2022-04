„Ich nutze jede Gelegenheit, um Musik zu hören“, sagt die Ostfriesin, die 2002 im Wahlkreis Unterems als Nachfolgerin ihres Papenburger Parteifreundes Rudolf Seiters den direkten Sprung in die Bundespolitik schaffte. Auch 2005 und 2009 gewann die gebürtige Holtländerin das Direktmandat. Nun tritt die „Kümmererin“, als die sie sich selbst versteht, zum vierten Mal an.

In ihrem Auto läuft zurzeit eine CD des Gospelchores Sustrum-Moor. „Musik sagt viel über einen Menschen aus“, findet Connemann. Für sie muss es vor allem melodisch sein. Das gilt auch für Klavierabende mit einem früheren Nachbarn in Leer, mit dem sie regelmäßig gemeinsam selbst in die Tasten greift. „Ich spiele leidenschaftlich gern, leider aber auch leidenschaftlich schlecht“, sagt Connemann.

Ein Abend pro Woche, ob in Berlin oder im Wahlkreis, ist nach Möglichkeit für Familie und Freunde reserviert. Mit der Familie sitzt Connemann dann am liebsten klönend in der Küche auf dem landwirtschaftlichen Hof, auf dem sie aufgewachsen ist.Ihr Privatleben hält Connemann aber weitgehend unter Verschluss.

Kein Geheimnis ist, dass sie „Migrationshintergrund“ hat (ihre Mutter Hilje Saathoff ist Niederländerin). Den Hof betreibt inzwischen ihr Bruder Hermann, der auf den Tag genau ein Jahr jünger ist als Connemann. „Ich dachte früher lange, er wäre deshalb mein Zwilling“, sagt die 49-Jährige. Die Tochter ihres zweiten Bruders ist ihr Patenkind. Connemann selbst hat keine Kinder und ist geschieden – glücklich, wie sie sagt.

Eher ungewöhnlich: Vor ihrem Jurastudium absolvierte Connemann eine Ausbildung zur Schuhverkäuferin. Diesen Schritt hat sie nie bereut, im Gegenteil. Die Zeit als Verkäuferin zählt sie zu den wertvollsten Jahren ihres Lebens. „Da habe ich gelernt, auf Menschen zuzugehen und anzusprechen – auch solche, die zunächst gar nicht angesprochen werden wollen“.