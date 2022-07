ARCHIV - Der Angeklagte wird von der Polizei in den Gerichtssaal im OLG München geführt. Foto: Peter Kneffel/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt FOTO: Peter Kneffel up-down up-down „Staatsterrorismus“? München: Prozess um geplantes Attentat auf Tschetschenen Von dpa | 06.07.2022, 17:23 Uhr

Der Fall erinnert an den Berliner „Tiergaren-Mord“: In München steht ein Russe vor Gericht, weil er den Mord an einem Kritiker des Putin-treuen tschetschenischen Präsidenten Kadyrow geplant haben soll.