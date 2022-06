Polizisten suchen bei der Kundgebung vor der Demonstration des Bündnisses «Stop G7 Elmau» Schatten unter einem Baum. Foto: Angelika Warmuth/dpa FOTO: Angelika Warmuth up-down up-down Proteste München ist nicht Hamburg - Gründe für ruhigen G7-Demo-Start Von dpa | 26.06.2022, 17:51 Uhr

Ein großes Gipfeltreffen in Deutschland? Da denken viele wohl an den Hamburger G20-Gipfel vor fünf Jahren, der völlig aus dem Ruder lief. In München bleibt es am Samstag eher ruhig - das hat Gründe.