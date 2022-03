Peter Ritter (Die Linke) FOTO: Christian Charisius Parteien Müller und Ritter: Ungleiches Duo will Linke MV führen Von dpa | 17.03.2022, 07:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Linken in Mecklenburg-Vorpommern haben es trotz der deutlichen Niederlage bei der Landtagswahl geschafft, zusammen mit der SPD die Landesregierung zu bilden. Am Samstag geht es beim Parteitag in Rostock um Aufarbeitung und Kursbestimmung,