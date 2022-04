Wladimir Putin FOTO: MIKHAIL KLIMENTYEV Krieg in der Ukraine Moskau dämpft Hoffnungen auf Präsidenten-Treffen Von dpa | 03.04.2022, 11:22 Uhr | Update vor 8 Min.

Ein Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu sprechen, scheint noch nicht in Sichtweite. So äußert sich zumindest der russische Verhandlungsführer.