Außenminister Guido Westerwelle sagte vor Beginn einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York: «Es gibt immer wieder Versuche, mit Terroranschlägen den Prozess der Übergabe der Verantwortung verhindern zu wollen.» Die Staatengemeinschaft werde dieser Gewalt aber nicht nachgeben. Deutschland will gegen Ende des Jahres mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan beginnen.

Staatschef Karsai zeigte sich bestürzt über den Tod seines Bruders. «So ist das Leben des afghanischen Volkes. Jeder von uns leidet, und wir hoffen, dieses Leid (...) beenden zu können», sagte er in Kabul bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Nikolas Sarkozy, der sich am Dienstag zu einem Kurzbesuch am Hindukusch aufhielt.

Dem 50-Jährigen wurde immer wieder eine Verwicklung in den Drogenhandel vorgeworfen, was er und der Präsident aber stets dementierten. Bereits in der Vergangenheit waren mehrfach Anschläge auf den Paschtunen verübt worden. Zuletzt hatte er im Mai 2009 einen Angriff der Taliban auf seinen Fahrzeugkonvoi überlebt.

Der tödliche Anschlag auf Karsai am Dienstag ist einer von mehreren gezielten Angriffen der Aufständischen auf hochrangige Vertreter von Regierung und Sicherheitskräften in den vergangenen Wochen. So starb im April der Polizeichef von Kandahar bei einem Selbstmordanschlag. Ende Mai wurde in der Stadt Talokan der Polizeichef für Nordafghanistan getötet. Bei diesem Anschlag war auch Bundeswehr-Kommandeur Generalmajor Markus Kneip verletzt worden.