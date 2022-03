Justitia FOTO: Sonja Wurtscheid Politik Mordanklage gegen Ex-Mitglied gambischer Streitkräfte Von dpa | 03.03.2022, 12:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes hat die Bundesanwaltschaft am Oberlandesgericht Celle Anklage gegen ein ehemaliges Mitglied der gambischen Streitkräfte erhoben. Der Mann soll Mittäter mit Tötungsbefehl zu Opfern gefahren haben, wie die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Ein regierungskritischer Journalist und ein mutmaßlicher Gegner des gambischen Präsidenten seien umgebracht worden. Ein Rechtsanwalt habe mehrere Schüsse auf ihn schwer verletzt überlebt.