Saarlouis Mordanklage 30 Jahre nach Brandanschlag auf Asylunterkunft Von dpa | 03.08.2022, 11:56 Uhr

Am 18. September 1991 wird eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis angezündet. Ein Mensch stirbt. Nun, gut 30 Jahre später, sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.