Moderna-Impfstoff FOTO: Jenny Kane Covid-19 Moderna verzichtet dauerhaft auf Patentschutz in 92 Ländern Von dpa | 08.03.2022, 12:26 Uhr | Update vor 53 Min.

In ärmeren Ländern ist die Corona-Impfquote nach wie vor niedrig. Moderna kündigt nun an, die Patente auf sein Vakzin in bestimmten Ländern „nie“ durchsetzen zu wollen.