Krisenhilfe Mittlerweile 430 Flüchtlingskinder aus Ukraine in Schulen 28.03.2022

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden mittlerweile 430 ukrainische Flüchtlingskinder betreut. Der Trend gehe klar nach oben, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) nach der jüngsten Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung am Montag. Die Zahlen stammen demnach vom Landesschulrat. Anfang vergangener Woche hatte die gemeldete Zahl bei 138 Kindern gelegen.