Jennifer Morgan Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Klimakrise Mit mäßiger Bilanz: Deutschland bei der Klimakonferenz Von dpa | 05.11.2022, 08:44 Uhr

In Sachen Treibhausgas-Sparziele sieht es nicht gut aus für Deutschland. Dennoch will sich die Bundesregierung bei der Klimakonferenz in Ägypten ins Zeug legen. Was könnte sich bewegen?